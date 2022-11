La Grainerie présente « Low cost paradise » par Cirque Pardi ! – Du 2 au 15 décembre La Grainerie, 2 décembre 2022, Balma.

”Toute ressemblance avec la réalité n’est pas du tout une coïncidence”

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie



Armés de beauté et en réclamant justice, Cirque Pardi! révèle la poésie du réel. Les coulisses de la vie et du spectacle. À moins que ce ne soit l’inverse. Au milieu de cette époque chaotique, cette troupe choisit de danser jusqu’à la fin. Dans ce lieu qui paraît un éternel tournage cinématographié, les artistes passent de l’ombre à la lumière, transcendent leurs propres personnages, de la fiction au réel, n’oubliant jamais qu’ils sont les metteurs-en-scène de leur propre existence. Sublimé par de la musique live, c’est tragique, c’est comique, c’est absurde… C’est la vie.Armés de beauté et en réclamant justice, Cirque Pardi! révèle la poésie du réel. Les coulisses de la vie et du spectacle. À moins que ce ne soit l’inverse. Au milieu de cette époque chaotique, cette troupe choisit de danser jusqu’à la fin. Cirque Pardi ! défend le spectacle vivant accessible à tous. Pour soutenir cet engagement, choisissez votre tarif de façon responsable et solidaire en fonction de vos possibilités. https://youtu.be/Oq3IkrWrBhs DISTRIBUTION

Antoine BOCQUET – Musique Carola ARAMBURU – Trapèze ballant, Musique, Danse Elske VAN GELDER – Portés icariens Julien MANDIER – Magie nouvelle, Manipulation d’objets, Vélo acrobatique Maël TEBIBI – Acrobate, comédien Marta TORRENTS ou Thierry DE CHAUNAC – Clown, Voltigeuse Eva ORDOÑEZ – Trapèze fixe Timothé LOUSTALOT GARES – Funambule, Créateur lumière, Technicien Maël TORTEL ou Elouan HARDY – Équilibriste, Comédien, Machiniste Janssens RILLH – Technicien, Rigger, Sondier, Constructeur Lison WANEGUE – Régisseuse Générale Malika LOUADOUDI – Administratrice de production et de tournée Zoé GAUDIN-HUBERT – Chargée de production Tanina BOLZE-CHERIFI – Chargée de production Garniouze – Regard extérieur Julia DI BLASI – Aide scénographie et costumes Tarif enfant – 10€

Tarif plein – 17€

Tarif réduit – 14€

Tarif solidaire – 27€ La Grainerie sous chapiteau création 2019

Tout public

1h30 cirquepardi.com

