La Grainerie présente « Le Repos du guerrier » par Edouard Peurichard – Samedi 22 octobre

Haute-Garonne

La Grainerie présente « Le Repos du guerrier » par Edouard Peurichard – Samedi 22 octobre
Samedi 22 octobre, 17h00
La Grainerie

Sur réservation

Se tenir à distance de l’abattement. Journée focus La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie “Le Repos du guerrier” est un seul en scène qui livre un regard intime, (non sans une pointe d’ironie), sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate, lanceur de couteau qui tente de rejouer son parcours professionnel. Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées qui déploient, en sous-marin, le paysage d’une génération de circassiens amateurs et professionnels, traditionnels et contemporains. Un tour d’horizon sur ce que cet étrange rassemblement (le cirque) dit de nous. Accompagné par le Studio de Toulouse – PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine). Dans le cadre de l’Européenne de cirques. Tarifs : Pass Journée focus disponible sur le site pour l’achat de 2,3 ou 4 spectacles. DISTRIBUTION

De et avec : Edouard Peurichard Collaborateur artistique : Christian Coumin Création lumière : Maloni Fontaniere Ingéniosité et entraide précieuse : Yoan Richard Remerciements chaleureux : Loraine Burger, Bernadette Pourquié, l’équipe d’Esacto Lido et du Studio Pact, Cécile Morelle, mes élèves de cirque adapté et ma grand-mère sans qui je ne ferais probablement pas ce métier là. Crédit photo : Christophe Trouilhet 8/6€ création 2023

À partir de 12 ans

1h

