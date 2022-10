La Grainerie présente « OMÂ ou les privilèges de la patate » par la Cie Bolbol – Samedi 22 octobre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

Cirque autofictif, jonglage trilingue et nostalgie contorsionnée. La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.roxanacircusartist.com/bolbol »}] OMÂ ou les privilèges de la patate explore le hasard de nos origines et les privilèges qui en découlent. Avec honnêteté et autodérision, l’artiste irano-allemande Roxana Küwen Arsalan cherche à démasquer l’absurdité des catégorisations – parfois sincère ou amère, parfois comique ou ironique. Le jonglage, le mouvement et la parole se complètent ici pour manifester la beauté qu’il y a à se compliquer la vie pour être entièrement soi-même. Accompagné par le Studio de Toulouse – PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine). Dans le cadre de l’Européenne de Cirques. Tarifs : Pass Journée focus disponible sur le site pour l’achat de 2,3 ou 4 spectacles. DISTRIBUTION

Autrice, interprète: Roxana Küwen Arsalan

Suivi artistique dans le cadre du Studio PACT: Lucie Boulay

Complice artistique-technique, régie: Camellia Rashidi

Complice dramaturgique: Nele Cleo Liekenbrock

Aide à la structuration dans le cadre du Studio PACT: Lorraine Burger

Interventions ponctuellles jeu et expression: Albin Warette

Interventions ponctuelles voix et parole: Véronique Tuaillon:

Soutien décor : Ivana Bort Crédit photo : Camellia Rashidi 8€/6€ création 2023

À partir de 10 ans

50min roxanacircusartist.com/bolbol

