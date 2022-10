La Grainerie présente « Fora » par Alice Rende – Samedi 22 octobre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

La Grainerie présente « Fora » par Alice Rende – Samedi 22 octobre Samedi 22 octobre, 14h00 La Grainerie

Journée focus. Illusions circassiennes. La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://la-grainerie.net/espace-artistes/studio-toulouse-pact/fora-alice-rende/ »}] Dans un espace si restreint qu’il l’oblige à se contorsionner, une femme est tendue entre le réconfort de son petit monde étriqué et un besoin d’évasion. Une fois dehors, les torsions restent comme un écho dans son corps. Entre la peur de se découvrir monstrueuse et la surprise de se transformer, elle continue à défier ses murs invisibles. Fora est l’allégorie de la condition de celles et ceux qui n’ont pas beaucoup d’espace dans la société. Accompagné par le Studio de Toulouse – PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine). Dans le cadre de l’Européenne de cirques. Tarifs : Pass Journée focus disponible sur le site pour l’achat de 2,3 ou 4 spectacles. DISTRIBUTION

Sur une idée originale de : Alice Rende

Interprétation : Alice Rende

Support technique et effets d’illusion : Andrea Speranza

Conception et construction de la scénographie : Benet Jofre

Création sonore : Chloé Levoy

Création musicale : Gaspar Claus

Création lumière : Gautier Devoucoux

Accompagnement artistique : Lulu Koren ( PACT )

Accompagnement à la structuration: Lorraine Burger (PACT), Barbara Marchadier (le Sirque).

Remerciements : Roberto Magro, Jean-Michel Guy.

Production déléguée Le Sirque – Pôle National Cirque à Nexon – Nouvelle-Aquitaine. Crédit photo : Shirley Dorino 8/6 € création 2023

À partir de 8 ans

45min la-grainerie.net/espace-artistes/studio-toulouse-pact/fora-alice-rende

