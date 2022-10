La Grainerie présente « T’as pas vu Léon ? » par TODO CONTROLADO – Samedi 22 octobre La Grainerie, 22 octobre 2022, Balma.

Sur réservation

Journée focus. Dans le cadre de l’Européenne de Cirques.

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

Chronique d’une disparition annoncée.

Gustave est un gars normal, un homme perdu. Un homme trop attaché aux choses du passé, qui s’est lancé dans une quête trop grande : la recherche de Léon, papillon disparu il y a 20 ans, son ami. Gustave est un homme qui s’est retrouvé trop vite dans un monde froid, gris et triste et a laissé sa folie lui échapper. Il ne reconnaît plus ce monde défiguré par un poison invisible et décide de faire resurgir ce qui lui a été pris avec le peu qu’il lui reste, de créer un univers absurde, éphémère et fragile, où ses souvenirs et ses fabulations lui permettent de retrouver ses merveilles et, peut-être, sa liberté.

En partenariat avec le dispositif résidence association, et La fabrique des arts du cirque –Le collectif la Basse Cour.

Tarifs : Pass Journée Focus disponible sur le site pour l’achat de 2,3 ou 4 spectacles.

DISTRIBUTION

Technicienne au plateau : Marie-Ange Patrice

Régisseur son et lumière : Loris Lalouette

Artiste de cirque : Grégoire Gisselmann

Crédit photo : Marie-Ange Patrice

8/6€

création 2022

À partir de 6 ans

pahaska-production.com/t-as-pas-vu-leon



