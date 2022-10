La Grainerie présente « La Pelicula » par PSIRC / DESPRÉS DE TOT – Samedi 15 octobre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

Un épisode d’une saga très sympathique et douloureuse. La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://psirc.net/ »}] Que serions-nous au milieu d’un terrain vague, plein de poussière et de perruques, de ferraille et de chaussures, de lunettes de soleil et de l’écho d’un opéra qui se répète ?

La Pelicula (le film) c’est l’histoire d’une communauté qui décide de s’installer dans un marécage, motivée par l’utopie de créer un mode de vie alternatif. Dirigés par une famille d’artistes, ils résistent aux périls du monde extérieur en proposant du cinéma en plein air, des spectacles de cirque et des rencontres intellectuelles. Un événement soudain fait tout s’arrêter. Seront-ils capables de survivre ? Dans le cadre de La Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie. En partenariat avec l’ONDA. La suite de cette saga est à retrouver chez nos partenaires :

Mercredi 19 octobre à 20h30 : Alexa, ses vêtements d’Emmaüs et le numéro de ventriloquie (Théâtre des Mazades, Toulouse)

Vendredi 21 octobre à 20h30 : De quand Zeus est devenu végétalien, les cauchemars de la mort et des mouches sauvages. (L’Escale, Tournefeuille) 16/12/8€ création 2022

À partir de 8 ans

120min psirc.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T19:00:00+02:00

2022-10-15T21:00:00+02:00

