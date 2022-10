La Grainerie présente « Noces de vers 1 » : l’acceptation du mariage – Lundi 10 octobre La Grainerie, 10 octobre 2022, Balma.

Sur réservation

Par Yann Marussich et Kamil Guenatri

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

Pour Yann Marussich, l’immobilité est un choix esthétique : elle caractérise ses performances depuis plus de vingt ans. Kamil Guenatri, lui, ne l’a pas choisie : il perd l’usage de ses muscles à cause d’une maladie. L’immobilité est ainsi devenue le point de départ de ses performances.

L’œuvre issue de leur collaboration évoque la célébration d’un mariage étrange et improbable ; les noces de deux corps immobiles dans une sorte de rituel poétique que les artistes partagent avec le public.

https://vimeo.com/572320907

Tarif unique 8€

création 2021

Tout public

1h

yannmarussich.ch



