La Graffiti Compagnie présente Onda Latina La Graffiti Compagnie Le pouliguen, samedi 10 février 2024.

La Graffiti Compagnie présente Onda Latina La Graffiti Compagnie présente « Onda Latina » du 10 février au 9 mars 2024. Avec Britt, Codex Urbanus, Docteur Bergman, Paul Camus, DAcRuZ, EvazéSir, Gregos, JBC, Mosko, Nice Art, Oré, Rember Ya… 10 février 9 mars La Graffiti Compagnie Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T16:30:00+01:00 – 2024-03-09T18:30:00+01:00

La Graffiti Compagnie présente « Onda Latina » du 10 février au 9 mars 2024.

Avec Britt, Codex Urbanus, Docteur Bergman, Paul Camus, DAcRuZ, EvazéSir, Gregos, JBC, Mosko, Nice Art, Oré, Rember Yahuarcani, Sarah Chelou.

Performances et vernissage Samedi 17 février à partir de 16h en présence de Paul Camus, DAcRuZ et Nice Art.

Présentation de l’installation participative de Paul Camus le 24 février à 12h.

Du 14 au 28 février, ouverture de la salle Baudry pour l’exposition de 15h à 18h

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Festival de cultures latines, Onda Latina.

Renseignements au 06 07 13 36 50

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 13 36 50 »}, {« type »: « email », « value »: « graffiticompagnie@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-graffiti-compagnie-presente-onda-latina-le-pouliguen.html »}]

CULTURE EXPOSITION