La Graffiti Compagnie présente « Les dames de la côte, l’art urbain au féminin »

Avec Adey, Agathon, Akelo, Ariane Posca, Britt, Corine Forest, EvazéSir, Lady Bug, Lapin Mutant, Maria Slovakova, MariKa, Sara Chelou…

Pour son exposition de printemps, La Graffiti Compagnie présente des œuvres réalisées par des femmes. La rue était au départ un terrain de jeu très masculin, beaucoup de réalisations étaient illégales et le rapport avec les autorités était parfois tendu! Mais il n’y a pas que les hommes qui prennent des risques ! Avec l’installation du street art comme un mouvement artistique à part entière, les femmes y ont trouvé leur place. Les techniques et les supports reste les mêmes. Du collage au graff en passant par les fresques, il est difficile de parler d’identité féminine dans l’art urbain mais plutôt d’un travail de création par des femmes. Chacune y apporte son univers, son style, son humour qui n’ont rien à envier à leurs collègues masculins ! Au Pouliguen les femmes ont la côte et La graffiti Compagnie les met à l’honneur.

Vernissage le samedi 6 avril 2024 à 18h00. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:30:00

fin : 2024-04-19 12:30:00

La graffiti compagnie 27 rue du Général Leclerc

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire graffiticompagnie@orange.fr

