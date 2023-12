La Graffiti Compagnie présente l’Arche de Noël 2023 La Graffiti Compagnie Le pouliguen, 8 décembre 2023 09:30, Le pouliguen.

La galerie d’arts Graffiti Compagnie présente l’Arche de Noël 2023.

Apéro de Noël le samedi 23 décembre 2023 à partir de 17h00.

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

