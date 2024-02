LA GRÂCE par la comédienne-lectrice Anne ALVARO MJC Claude Nougaro Montmorillon, samedi 9 mars 2024.

LA GRÂCE par la comédienne-lectrice Anne ALVARO MJC Claude Nougaro Montmorillon Vienne

En avant-première, Anne ALVARO lit des extraits de « Cher instant je te vois » de l’autrice belge Caroline Lamarche, en ouverture du PRINTEMPS DES POÈTES à Montmorillon.

ANNE ALVARO est actrice et comédienne. Elle intègre très jeune des troupes dans l’effervescence de Mai 68, et se fait un nom avec les plus grands metteurs en scène. Après une première apparition à l’écran dans le _Danton_ d’Andrzej Wajda en 1982, le grand public la découvre en 2000 dans _Le Goût des autres_ d’Agnès Jaoui. À deux reprises, elle obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle, en 2001 et en 2011. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 21:30:00

MJC Claude Nougaro 16 rue des Récollets

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine motsnotespapilles86@gmail.com

L’événement LA GRÂCE par la comédienne-lectrice Anne ALVARO Montmorillon a été mis à jour le 2024-02-16 par ACAP