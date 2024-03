La Grâce Le printemps des poètes Arudy, samedi 9 mars 2024.

La Grâce Le printemps des poètes Arudy Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du printemps des poètes, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Pyrénées-Atlantiques, la médiathèque d’Arudy vous propose un Printemps plein de grâce.

Venez découvrir sa sélection d’ouvrages autour du conte et de la nature avec des textes dont les images et la poésie vous séduiront, sans aucun doute !

Rue du Monde éditions, venu de Biarritz, mais dont la reconnaissance nationale n’est plus à faire, sera à l’honneur dans notre bibliothèque. Il rayonne depuis près de 30 ans auprès de tous, petits et grands. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-25

Médiathèque

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediathequelesarcades@arudy.fr

