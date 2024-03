La grâce en musique ! Concert Dedamédom et Documentaire Césaria Evora Cinéma Le Club Douarnenez, lundi 18 mars 2024.

Première partie concert de DEDAMÉDOM

DEDAMÉDOM est un quartet constitué de deux femmes et deux hommes qui chantent en polyphonie des chansons françaises choisies parmi les plus belles des cent dernières années Nougaro, Brassens, Minvielle, Trenet, Gainsbourg, Lapointe, Caussimon, etc… les plus grands de nos auteurs-compositeurs-interprètes revisités par des arrangements originaux à quatre voix, avec parfois une guitare, pour un spectacle où poésie et humour alternent et s’entremêlent harmonieusement.

Sabine Corre, Lucie Hardoin, Yannick Le Bitter et Jean-Baptiste Farraigue chatouilleront vos oreilles et vous enchanteront avec ces quelques joyaux de la chanson française.

Deuxième partie projection du film « Cesária Évora, la diva aux pieds nus »

“ Cesária Évora chante son titre Sodade en 1992, qui lui confère une reconnaissance internationale à 51 ans. Longtemps simple chanteuse de bar au Cap-Vert, elle a connu la pauvreté avant d’accéder à la gloire.

Femme profondément libre, généreuse et bien entourée, la diva aux pieds nus a su finalement faire briller sa musique à travers le monde tout en restant fidèle à son

Cap-Vert, la consacrant reine de la Morna et reine des coeurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 20:30:00

fin : 2024-03-18

Cinéma Le Club 39 rue Berthelot

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

