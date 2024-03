La grâce du monde Médiathèque-CDI du Vercors La Chapelle-en-Vercors, mercredi 24 avril 2024.

La grâce du monde Médiathèque-CDI du Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Lecture musicale.

Christian Cavalli et Agnès Lelong vous proposent un moment poétique en mots et en images. Juste le temps de se laisser bercer par la grâce des paysages, des mots et des couleurs.

A partir de 10 ans

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 18:00:00

fin : 2024-04-24 20:00:00

Médiathèque-CDI du Vercors Impasse du collège

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque.cdi.vercors@cc-royans-vercors.org

L’événement La grâce du monde La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme