La Grabonne Gillois, dimanche 21 juillet 2024.

La Grabonne Gillois Jura

La Grabonne fait son retour cette année avec trois parcours VTT de 15, 30 et 45 km, ainsi que trois parcours pédestres de 8, 10 et 15 km.

Buvette et repas sur place, pour les sportifs et les gourmands. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-07-21

Gillois 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement La Grabonne Gillois a été mis à jour le 2024-04-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA