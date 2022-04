La Gozadera ! Grand Bal salsa & latino Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

La Gozadera ! Grand Bal salsa & latino Le Point Fort d’Aubervilliers, 6 mai 2022, Aubervilliers. Le vendredi 06 mai 2022

de 19h00 à 23h59

. payant Sur place (réduit) : 10 EUR Sur place (plein) : 13 EUR Prévente : 10 EUR

BIENVENIDOS A LA GOZADERA (“fête” ou “bon moment” dans les Caraïbes hispanophones). Le tout nouveau lieu des musiques et cultures du monde du Grand Paris situé à Aubervilliers vous donne rdv pour leur grande soirée dédiée à la salsa et les sons latinos le vendredi 6 MAI !! Voyage en Amérique Latine de la Caraïbe jusqu’au sud du continent pour transpirer aux rythmes de la salsa, la cumbia, le reggaeton, le merengue, le son cubain, la bachata, les afro-latin grooves ou le boogaloo !! PURA GOZADERA au magnifique chapiteau de 500 places du POINT FORT situé à la sortie du de la ligne 7 du métro Fort d’Aubervilliers. A gozar la música latina amigos !! Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Contact : https://www.facebook.com/events/1144169049674529/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1144169049674529/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://bit.ly/3j95hEk

