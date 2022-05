La goutte d’eau Cuisery, 11 juin 2022, Cuisery.

La goutte d’eau Cuisery

2022-06-11 – 2022-06-11

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery

EUR 0 Organisé par la Municipalité de Cuisery, en partenariat avec le Centre Eden, le CASC et l’Office de Tourisme, pour le lancement de sa saison touristique. nRendez-vous Place d’Armes : expositions à l’Office de Tourisme et dans le Village du Livre, déambulation musicales, bar à eau et spectacle OWE au Centre Eden.

info@bresse-bourguignonne.com +33 3 85 40 11 70 https://www.bresse-bourguignonne.com/

