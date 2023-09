Visite du verger conservatoire de la Gournerie La Gournerie Saint-Herblain, 16 septembre 2023, Saint-Herblain.

Le verger de la Gournerie

Accès parking de la rue de la Syonnière

RDV à la « maison du temps libre » de la Gournerie

Visite commentée

15 h à 17 h

Le parc de la Gournerie recèle de nombreux points d’intérêt : prairies, étang, château, arbres remarquables et son verger conservatoire nouvellement ouvert au public dans le cadre du réaménagement du parc.

Venez visiter ce lieu qui conserve de nombreuses variétés de pommiers et découvrez comment ces arbres sont cultivés, taillés et entretenus.

La Gournerie la gournerie, saint-herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 25 24 87

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

