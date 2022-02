La gourmandise est le plus joli des défauts Maison de la Confiserie Wattignies Catégories d’évènement: Nord

La gourmandise est le plus joli des défauts Maison de la Confiserie, 7 octobre 2022, Wattignies. La gourmandise est le plus joli des défauts

Maison de la Confiserie, le vendredi 7 octobre à 14:30

Nous sommes bien d’accord : la gourmandise est le plus joli des défauts…. La Maison de la Confiserie « la Pie qui chante » vous accueille pour vous présenter l’histoire du bonbon, des marques ayant bercé notre enfance. Cette visite vous dévoilera les petits secrets de la fabrication des bonbons. Vendredi 7 octobre 2022 à 14h30 RV à la Maison de la Confiserie, 24 Rue Guynemer à Wattignies à 14h20 Accessibilité : arrêt Bargues Marais (Wattignies) Tarifs* : 3,50€ pour les adhérents, 8,50€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le jeudi 22 septembre 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions Maison de la Confiserie 24 rue Guynemer Wattignies Wattignies Nord

