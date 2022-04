La Gourmandij’ Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or Initialement connu sous le nom de Balade Gastronomique en 2019, préparez-vous cette année pour la troisième édition de l’événement : LA GOURMANDIJ – le 7 mai 2022.

Une occasion de découvrir le terroir dijonnais en randonnée ! Sur un parcours d’une dizaine de kilomètres, mettant en évidence les paysages, savoir-faire et savoir-être locaux dans une ambiance conviviale et bistronomique à retrouver sur les 7 étapes gourmandes du tracé.

Sur ces étapes, vous dégusterez pas à pas un menu bistronomique élaboré par des chefs dijonnais ! De plus, ce repas sera accompagné d’une sélection de cuvées bourguignonnes, pour créer un accord mets-vins agréable et régaler vos papilles ! lagourmandij@gmail.com https://lagourmandij.com/ Initialement connu sous le nom de Balade Gastronomique en 2019, préparez-vous cette année pour la troisième édition de l’événement : LA GOURMANDIJ – le 7 mai 2022.

