LA GOURMANDE MICHELAISE Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l'Herm Saint-Michel-en-l'Herm Catégories d’évènement: Saint-Michel-en-l'Herm

Vendée

LA GOURMANDE MICHELAISE Saint-Michel-en-l’Herm, 3 août 2023, Saint-Michel-en-l'Herm Saint-Michel-en-l'Herm. LA GOURMANDE MICHELAISE Allée des Arts Salle Aristide David Saint-Michel-en-l’Herm Vendée Salle Aristide David Allée des Arts

2023-08-03 17:30:00 – 2023-08-03 19:00:00

Salle Aristide David Allée des Arts

Saint-Michel-en-l’Herm

Vendée Saint-Michel-en-l’Herm Gourmande Michelaise animée par « La Guinguette de Peggy » et déguisée.

Organisée par la Vadrouille Michelaise. Rendez-vous & départ : Salle Aristide David St Michel en l’Herm – 2 circuits de 8 ou 12 kms, 4 étapes repas réparties sur le parcours.

UNIQUEMENT sur réservation avec paiement La Gourmande Michelaise Animée et déguisée, « Ambiance Guinguette » +33 2 51 97 67 18 https://www.helloasso.com/associations/la-vadrouille-michelaise Salle Aristide David Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Michel-en-l'Herm, Vendée Autres Lieu Saint-Michel-en-l'Herm Adresse Saint-Michel-en-l'Herm Vendée Salle Aristide David Allée des Arts Ville Saint-Michel-en-l'Herm Saint-Michel-en-l'Herm lieuville Salle Aristide David Allée des Arts Saint-Michel-en-l'Herm Departement Vendée

Saint-Michel-en-l'Herm Saint-Michel-en-l'Herm Saint-Michel-en-l'Herm Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-en-lherm-saint-michel-en-lherm/

LA GOURMANDE MICHELAISE Saint-Michel-en-l’Herm 2023-08-03 was last modified: by LA GOURMANDE MICHELAISE Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l'Herm 3 août 2023 Allée des Arts Salle Aristide David Saint-Michel-en-l'Herm Vendée Saint-Michel-en-l'Herm Vendée Saint-Michel-en-l'Herm Vendée

Saint-Michel-en-l'Herm Saint-Michel-en-l'Herm Vendée