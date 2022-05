La Gourmande – la randonnée pédestre gourmande – Run! 2022 Saint-Maixent-l’École, 21 mai 2022, Saint-Maixent-l'École.

La Gourmande – la randonnée pédestre gourmande – Run! 2022 Saint-Maixent-l’École

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

La Gourmande, c’est la Course Gourmande de Run!

Une randonnée pédestre d’environ 12km avec des pauses (très) gourmandes.

Vous aurez l’occasion de découvrir la ville de Saint-Maixent-L’école et ses alentours.

Lors des pauses de ravitaillement, on vous propose de déguster un menu complet avec des spécialités locales.

Cet événement est accessible à tous (végétariens à préciser) y compris aux animaux de compagnie.

+33 5 49 76 13 77

Saint Maixent l’école

Saint-Maixent-l’École

