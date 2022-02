La Gourdonnaise verte Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

La Gourdonnaise verte Gourdon, 27 février 2022, Gourdon. La Gourdonnaise verte Gourdon

2022-02-27 08:30:00 08:30:00 – 2022-02-27

Gourdon Lot Gourdon 3 circuits VTT : 30km, 40km ou 50km

1 circuit pédestre de 15km

Départ 8h30 à la Salle des Pargueminiers Bougez, pédalez ou marchez avec les circuits Randonnée VTT ou la marche au départ de Gourdon ! clubcyclogourdonnais@gmail.com +33 6 86 40 51 45 3 circuits VTT : 30km, 40km ou 50km

1 circuit pédestre de 15km

Départ 8h30 à la Salle des Pargueminiers cyclo club

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

La Gourdonnaise verte Gourdon 2022-02-27 was last modified: by La Gourdonnaise verte Gourdon Gourdon 27 février 2022 Gourdon Lot

Gourdon Lot