Journées Européennes du Patrimoine La Gourderie Landeronde

Vendée Journées Européennes du Patrimoine La Gourderie Landeronde, 15 septembre 2023, Landeronde. Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre La Gourderie Découverte extérieure d’une ​maison forte construite en 1600. La Gourderie La Gourderie -Landeronde -Vendée Landeronde 85150 Vendée Pays de la Loire 0609408153 Découverte d’une maison forte de la fin du 16e siècle.

Visite libre des extérieurs avec son jeune arboretum et ses ambiances variées. Parking sur Place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T04:59:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T04:59:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

