Hautes-Pyrénées

La Goulotte Occitane Cazarilh, 30 septembre 2021, Cazarilh. La Goulotte Occitane 2021-09-30 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-01 00:00:00 00:00:00 au parc de la mairie CAZARILH

Cazarilh Hautes-Pyrénées Cazarilh Cave-Guinguette ambulante en Comminges et en Barousse. Concert le vendredi 1er octobre à partir de 20h00 en compagnie des “Accords Perdus”. Évènement en extérieur sur la place du village. lagoulotteoccitane@gmail.com https://www.facebook.com/lagoulotteoccitane dernière mise à jour : 2021-09-24 par

lieuville 42.95742#0.57966