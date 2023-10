Stage d’hippothérapie La gorsse basse La Salvetat-sur-Agout, 26 octobre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Stage de connexion aux chevaux et à soi, tout public..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

La gorsse basse

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Horse and self-connection workshop for all ages.

Un curso para conectar con los caballos y contigo mismo, para todas las edades.

Praktikum zur Verbindung mit den Pferden und mit sich selbst, für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-10-11 par ADT34