Vienne

Baladez-vous…à vélo – Histoire de la coutellerie à Châtellerault La Gornière, 6 mai 2023, Châtellerault. Baladez-vous…à vélo – Histoire de la coutellerie à Châtellerault Samedi 6 mai, 14h00 La Gornière Entrée libre Partez à la découverte de la coutellerie entre Châtellerault et Naintré en passant par les anciens moulins des couteliers à Cenon-sur-Vienne (Mollé, Chézelles, Le Prieuré, l’Archillac, Dominé) et la forêt domaniale de Châtellerault au retour. par l’association à vélo à Châtellerault Distance : 25 km (parcours plat avec peu de dénivelé).

Départ : Châtellerault sur le parking de la Gornière à 14h. La Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.a-velo-a-chatellerault.org »}, {« type »: « email », « value »: « info@a-velo-chatellerault.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T16:30:00+02:00

