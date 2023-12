Marché à la ferme de Combrand La Gorère Combrand Catégories d’Évènement: Combrand

Deux-Sèvres Marché à la ferme de Combrand La Gorère Combrand, 25 janvier 2024, Combrand. Combrand Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 17:00:00

fin : 2024-01-25 19:30:00 Marché à la ferme tous les jeudis soirs en présence de 25 producteurs.

Produits : 80 légumes différents, au détail toute l’année, cueillette de fraises sur l’exploitation.

Le jeudi 8 juin de 17 h à 19 h 30: prêt de jeux par l’ association Dé en Bulles..

Marché à la ferme tous les jeudis soirs en présence de 25 producteurs.

Produits : 80 légumes différents, au détail toute l’année, cueillette de fraises sur l’exploitation.

Le jeudi 8 juin de 17 h à 19 h 30: prêt de jeux par l’ association Dé en Bulles.

Marché à la ferme tous les jeudis soirs en présence de 25 producteurs.

Produits : 80 légumes différents, au détail toute l’année, cueillette de fraises sur l’exploitation.

Le jeudi 8 juin de 17 h à 19 h 30: prêt de jeux par l’ association Dé en Bulles. .

La Gorère

Combrand 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Bocage Bressuirais Détails Catégories d’Évènement: Combrand, Deux-Sèvres Autres Code postal 79140 Lieu La Gorère Adresse La Gorère Ville Combrand Departement Deux-Sèvres Lieu Ville La Gorère Combrand Latitude 46.861493 Longitude -0.695903 latitude longitude 46.861493;-0.695903

La Gorère Combrand Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrand/