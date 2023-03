Concert Bob’s not dead La Goguette de l’ile La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’Évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

Concert Bob’s not dead La Goguette de l’ile, 17 juin 2023, La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire. Concert Bob’s not dead 3 Chemin de la Saulaie La Goguette de l’ile La Charité-sur-Loire Nièvre La Goguette de l’ile 3 Chemin de la Saulaie

2023-06-17 18:30:00 – 2023-06-17 23:00:00

La Goguette de l’ile 3 Chemin de la Saulaie

La Charité-sur-Loire

Nièvre La Charité-sur-Loire . 0 0 EUR « Quand Robert Johnson se retrouva un jour à la croisée des routes, « Bob’s NOT Dead! » lui, eut affaire à celle des styles : chanson réaliste ? Punk rock ? Alterno-blues ?! Tablons plutôt sur une chanson existentielle, par le biais de laquelle Bob évoque sur un ton unique sa vie, son entourage, ses influences… Le chanteur fait souvent preuve d’un regard acéré, critique et lucide, agrémenté d’un humour vache qui a du mal à dissimuler un coeur gros comme ça. Il est aussi d’accord pour dire que si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Alors, il y a de la tendresse glissée dans ces tranches de vie découpées au couteau et ces portraits saisis au coin de la rue, d’un trait de crayon façon Cabu.’ UN UNIVERS DÉCALÉ, ROCKI N ROLL ET RÉALISTE ! La Goguette de l’ile 3 Chemin de la Saulaie La Charité-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: La Charité-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu La Charité-sur-Loire Adresse La Charité-sur-Loire Nièvre La Goguette de l'ile 3 Chemin de la Saulaie Ville La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Departement Nièvre Tarif Lieu Ville La Goguette de l'ile 3 Chemin de la Saulaie La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la charite-sur-loire la charite-sur-loire/

Concert Bob’s not dead La Goguette de l’ile 2023-06-17 was last modified: by Concert Bob’s not dead La Goguette de l’ile La Charité-sur-Loire 17 juin 2023 3 Chemin de la Saulaie La Goguette de l'ile La Charité-sur-Loire Nièvre La Charité-sur-Loire La Goguette de l'Ile La Charité-sur-Loire nièvre

La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Nièvre