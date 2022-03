La Godillotte #1 par les Godillots du Mingot Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’évènement: Cugand

L’association les Godillots du Mingot de Cugand organise pour la première année, une randonnée pédestre “la godillotte”, le dimanche 3 avril 2022. ————————————————————————————————————————————————– ### **Au programme :** * Randonnée pédestre de 8 km * Randonnée pédestre de 13 km * Randonnée pédestre de 20 km Accueil à partir de 7h45 – Départ de 8h à 10h Café, brioche au départ Ravitaillement sur les circuits Sandwich et boisson à l’arrivée **PENSEZ A APPORTER VOTRE GOBELET ! Respect de la règlementation sanitaire en vigueur au 3 avril** Plus d’infos : [[https://godillotsmingot.wixsite.com/godillots-du-mingot](https://godillotsmingot.wixsite.com/godillots-du-mingot)](https://godillotsmingot.wixsite.com/godillots-du-mingot)

ouvert à tous. Tarif = 6 euros, 3€ pour les enfants de – 12 ans

