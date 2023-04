JEU DE RÔLE: A L’OMBRE DES RUINES La Glucoserie Épinal OT EPINAL ET SA REGION Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

JEU DE RÔLE: A L’OMBRE DES RUINES La Glucoserie, 27 mai 2023, Épinal OT EPINAL ET SA REGION Épinal. Épinal ,Vosges , Épinal JEU DE RÔLE: A L’OMBRE DES RUINES 48 bis Rue Saint-Michel La Glucoserie Épinal Vosges La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel

2023-05-27 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-27 23:00:00 23:00:00

La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel

Épinal

Vosges Épinal . Assis autour d’une table, incarnez un groupe d’enquêteurs prêts à résoudre un épais mystère. Plongez dans l’ambiance d’Épinal au milieu du XIXe siècle, jetez les dés et levez le voile sur une étranger et sombre société secrète. A partir de 14 ans.

Par groupe de 4 à 6 joueurs sur réservation uniquement: 03 56 32 11 12

Inscrivez-vous vite, les places partent rapidement ! +33 3 56 32 11 12 http://www.laglucoserie.fr/ JF Hamard

La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel Épinal

dernière mise à jour : 2023-03-20 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges OT EPINAL ET SA REGION La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel Ville Épinal OT EPINAL ET SA REGION Épinal Departement Vosges Tarif Lieu Ville La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel Épinal

Épinal Épinal OT EPINAL ET SA REGION Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal ot epinal et sa region epinal/

JEU DE RÔLE: A L’OMBRE DES RUINES La Glucoserie 2023-05-27 was last modified: by JEU DE RÔLE: A L’OMBRE DES RUINES La Glucoserie Épinal 27 mai 2023 48 bis Rue Saint-Michel La Glucoserie Épinal Vosges Épinal La Glucoserie Épinal OT EPINAL ET SA REGION Vosges

Épinal OT EPINAL ET SA REGION Épinal Vosges