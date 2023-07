Participez à l’atelier « Reconstruire ou construire autrement » La Glucoserie Épinal, 15 septembre 2023, Épinal.

Participez à l’atelier « Reconstruire ou construire autrement » Vendredi 15 septembre, 09h30, 14h00 La Glucoserie Sur inscription

La Seconde Guerre mondiale laissa derrière elle des communes ravagées voire entrièrement détruites. Les grands chantiers de la Reconstruction sont le théâtre d’un nouvel urbanisme qui repensa complètement nos paysages urbains en les modernisant.

La Glucoserie 48 chemin de la colombière, 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 06 30 14 33 49 https://laglucoserie.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}, {« type »: « email », « value »: « laglucoserie@pays-epinal.fr »}] Point d’accueil et de rencontre pour les habitants et les visiteurs, support pédagogique pour les jeunes, la Glucoserie ou centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) mise sur l’innovation et les nouvelles technologies, en particulier l’utilisation de supports vidéo, technologie de réalité virtuelle ou encore projection mashup.

La Glucoserie est également un lieu de ressources et de débat pour la population, propre à la présentation de l’histoire, mais aussi à celle des projets d’aménagement contemporains. Créé en articulation avec les autres équipements culturels de la ville, il contribue à enrichir l’offre culturelle du territoire.

