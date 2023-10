Atelier Furoshikis La Gloriette Tours, 20 décembre 2023, Tours.

Atelier Furoshikis Mercredi 20 décembre, 14h00 La Gloriette Participation aux frais : 2,00 €/personne

Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux et le transport de divers objets du quotidien comme des vêtements, le bento…

Animé par l’association Zéro Déchet Touraine, cet atelier vous permettra de découvrir une quinzaine de nouages traditionnels japonais, expliqués pas-à-pas, pour emballer vos cadeaux de façon originale et écologique.

A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire : 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr

Atelier payant (2,00 €/personne)

La Gloriette 61 Avenue de Pont Cher 37200 TOURS Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:gloriette-animations@tours-metropole.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T15:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T15:00:00+01:00

furoshikis cadeaux