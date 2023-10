Initiation aux petites réparations vélo La Glanerie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Initiation aux petites réparations vélo La Glanerie Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse. Initiation aux petites réparations vélo Samedi 21 octobre, 14h00 La Glanerie Lors des Réemployettes, la braderie de La Glanerie, Laurent, notre encadrant technique cycle vous propose un atelier d’initiation à la réparation de votre vélo au magasin de la Glacière. Venez avec votre vélo et apprenez comment changer vos patins de freins, changer votre chambre à air, réparer votre câblerie, etc. • Atelier en accès libre à partir de 14h suivant la place disponible

• Vous avez besoin d’acheter des pièces pour votre réparation ? Pas de soucis, nous avons ce qu’il faut :

– Pièce d’occasion à prix libre

– Pièce neuve à prix fixe

• Les conseils et l’humour de Laurent, quant à eux, sont gratuits ! ;) La Glanerie 37 impasse de la Glacière 31200 Toulouse Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu La Glanerie Adresse 37 impasse de la Glacière 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Glanerie Toulouse latitude longitude 43.646833;1.422257

La Glanerie Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/