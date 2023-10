Visite au cœur d’une ressourcerie La Glanerie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Visite au cœur d’une ressourcerie La Glanerie Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse. Visite au cœur d’une ressourcerie Samedi 21 octobre, 11h00, 15h00 La Glanerie Nous profitons de cette journée pour vous faire visiter les coulisses de La Glanerie

Venez découvrir comment nos équipes travaillent toute la semaine pour trier, nettoyer, réparer les objets qu’on récupère avant de les mettre en magasin ! On vous propose deux créneaux : à 11h et à 15h

Pour vous inscrire, c’est par ici : https://www.helloasso.com/associations/la-glanerie Infos pratiques :

• Gratuit

• À partir de 8 ans, les enfants doivent être accompagnés.

• Lieu : La Glanerie 37, impasse de la Glacière 31200 Toulouse

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse

