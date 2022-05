La glacière souterraine de Caen

L'Office de Tourisme de Caen la mer en partenariat avec la Mission de Valorisation du Patrimoine de la Ville de Caen organise des visites guidées de la glacière. Construite dans la deuxième moitié du 19ème siècle, dans une ancienne carrière d'exploitation, à ciel ouvert, de la pierre de Caen, cette glacière a été conçue pour conserver au frais des denrées alimentaires. La zone dans laquelle elle se situe était, en juin et juillet 1944 ardemment défendue par l'occupant. Des dizaines d'habitants du quartier s'y sont réfugiés pendant les combats. Si la glacière ne leur offrait pas l'abri optimal contre les bombardements, elle les cachait des Allemands. A quelques rues de là, se trouve la maison d'arrêt où, le 6 juin 1944, furent assassinées 87 personnes dont la plupart étaient des résistants. Informations pratiquesLa visite ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans et dure 1h15Uniquement sur réservation (18 personnes par créneau de visite)

