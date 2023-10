Les concerts de Presqu’Île Impro Jazz La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin, 14 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Duo Stéphane Payen (saxophone) et Tom Rainey (batterie).

Paiement sur place (pas de carte bleue).

Une buvette organisée en fin de concert sera l’occasion d’échanger avec les musiciens..

2023-11-14 20:30:00 fin : 2023-11-14 . .

La Glacerie Théâtre des Miroirs

Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie



Duo Stéphane Payen (saxophone) and Tom Rainey (drums).

Payment on site (no credit cards).

A refreshment bar at the end of the concert will provide an opportunity to chat with the musicians.

Dúo Stéphane Payen (saxofón) y Tom Rainey (batería).

Pago in situ (no se aceptan tarjetas de crédito).

Habrá un refrigerio al final del concierto, donde podrá charlar con los músicos.

Duo Stéphane Payen (Saxophon) und Tom Rainey (Schlagzeug).

Zahlung vor Ort (keine EC-Karte).

Am Ende des Konzerts können Sie sich bei einem Getränk mit den Musikern austauschen.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche