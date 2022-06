La Gironde à pied – À la découverte de Bastides et abbayes – Randonnée Faleyras-Rauzan Faleyras Faleyras Catégories d’évènement: Faleyras

Gironde

La Gironde à pied – À la découverte de Bastides et abbayes – Randonnée Faleyras-Rauzan Faleyras, 28 juin 2022, Faleyras. La Gironde à pied – À la découverte de Bastides et abbayes – Randonnée Faleyras-Rauzan

Salle des fêtes Faleyras Gironde

2022-06-28 08:45:00 – 2022-06-28 18:00:00 Faleyras

Gironde Faleyras 28 33 EUR Dans le cadre de l’évènement Itinérant « La Gironde à Pied « , partez à l’aventure sur les routes de l’Entre-deux-Mers avec la Fédération Française de Randonnée et différentes associations locales.

Pour cette journée de randonnée sur notre beau territoire, découvrez la campagne de Faleyras à Rauzan en passant par le village de Bellefond, son église et son lavoir, ainsi que le dolmen de Curton, et finissez votre parcours avec la visite libre du château de Rauzan. Circuit de 17 kilomètres. Départ du Parking de l’église à Faleyras. Une prise en charge en bus est possible de Rauzan à 8h45 sur la place de la mairie pour rejoindre Faleyras.

Inscriptions obligatoires. Faleyras

