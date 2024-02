La girafe qui avait toujours faim Petit Théatre du Poutyl Olivet, mardi 27 février 2024.

La girafe qui avait toujours faim Spectacle pour les 0-5 ans 27 – 29 février Petit Théatre du Poutyl Tarif : 5€ / 2€ pour les moins de 12 ans

C’est l’histoire d’une girafe qui a toujours faim.

Ce jour-là, elle a mangé tout ce qui pouvait se manger autour d’elle. Elle regarde partout et se dit : « Soit j’attends que ça repousse, et ça va être long, soit je vais découvrir ailleurs de nouvelles saveurs ». Elle ne réfléchit par longtemps avant de faire son baluchon et de partir à l’aventure…

Durée : 30 minutes

Par la compagnie Allo maman bobo

Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

