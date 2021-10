La Gioia Théâtre Sorano, 19 janvier 2022, Toulouse.

La Gioia

du mercredi 19 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Théâtre Sorano

**Sarabande théâtrale / Hymne à la joie ** Kaléidoscope d’émotion pure, tourbillon d’images puissantes, burlesques, poignantes : tout l’univers de Pippo Delbono est de retour à Toulouse, unique et démesuré. Dérangeant, fascinant, son théâtre bouleverse par sa force sincère et sa poésie. Cet immense artiste international nous prend par la main pour, ensemble, partir à la recherche de ce trésor inouï, de cette fulgurance vitale : la Joie. Il conduit dix figures d’une humanité forte et fracassée dans une procession du bonheur. Ses danseurs et comédiens sont réfugiés, handicapés, gueules cassées. Il écrit pour eux, et pour Bobò, compagnon de route disparu l’hiver dernier. Pippo est là, au centre, micro à la main, pour dire la douleur du chemin, la vitalité coûte que coûte, le dépassement des peurs, la lueur fragile vers laquelle il faut tendre pour qu’enfin explose la joie, ce sentiment d’exaltation absolue, déflagration soudaine de mille bouquets de fleurs chatoyants… Il est temps de fêter la vie. + d’infos ————- [Site du Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/la-gioia-2/2022-01-19/) //www.youtube.com/embed/ORpp4FWDmq0 ![]() Infos Pratiques : —————– * Les 19, 20, 21 et 22 janvier à 20h * Durée : 1h20

Tarifs : de 8€ à 22€

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



