LA GIOCONDA (SAISON THÉÂTRE DU CAPITOLE) Toulouse, 24 septembre 2021, Toulouse.

LA GIOCONDA (SAISON THÉÂTRE DU CAPITOLE) 2021-09-24 – 2021-09-24 THEATRE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse Haute-Garonne

10 EUR 10 113 Ponchielli, en digne héritier de Verdi, livre avec La Gioconda l’un des opéras italiens les plus flamboyants du répertoire. Inspirée de Victor Hugo, l’action, sombre et violente, exacerbe les passions, servies par une musique opulente (dont la célèbre « Danse des heures »).

Dans la mise en scène spectaculaire d’Olivier Py, Béatrice Uria-Monzon et Ramón Vargas relèvent le défi de ce chef-d’œuvre hors norme.

La Gioconda est pour la première fois à l’affiche à Toulouse.

Roberto Rizzi-Brignoli Direction musicale – Olivier Py Mise en scène – Jean-François Kessler Collaborateur artistique

Pierre-André Weitz Décors et costumes – Bertrand Killy Lumières

Béatrice Uria-Monzon La Gioconda

Renée Morloc La Cieca

Marco Spotti Alvise Badoero

Varduhi Abrahamyan Laura

Ramón Vargas Enzo Grimaldo

Pierre-Yves Pruvot Barnaba

Roberto Covatta Isepo

Sulkhan Jaiani Zuane / Un Pilote / Un Chanteur

Orchestre national du Capitole

Chœur et Maîtrise du Théâtre du Capitole

Amilcare PONCHIELLI 1834-1886 – Opéra en quatre actes

Livret d’Arrigo Boito d’après Victor Hugo

Créé le 8 avril 1876

Au Teatro alla Scala à Milan

Déconseillé aux moins de 16 ans. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

Durée : 3h10

