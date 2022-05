La Gigogne des Tontines, 3 mai 2022, .

La Gigogne des Tontines

2022-05-03 – 2022-05-03

Il y a là deux bons vivants, âgés grosso modo de 500 000 ans, qui nous racontent l’histoire de l’humanité, de millénaire en millénaire. De la cueillette nomade au positivisme sédentaire, ils ont tout vécu, tout connu, tout inventé. Après le futur fantasmé des Vagabondes et de La clairière du Grand n’importe quoi, Alain Béhar, à sa façon foutraque, inquiète et rieuse, reprend le passé dans l’ordre depuis

le début, pour voir si on n’aurait pas loupé quelque chose en cours de route pour que ça aille mieux.

Spectacle d’Alain Béhar, au Théâtre du Bois de l’Aune

Il y a là deux bons vivants, âgés grosso modo de 500 000 ans, qui nous racontent l’histoire de l’humanité, de millénaire en millénaire. De la cueillette nomade au positivisme sédentaire, ils ont tout vécu, tout connu, tout inventé. Après le futur fantasmé des Vagabondes et de La clairière du Grand n’importe quoi, Alain Béhar, à sa façon foutraque, inquiète et rieuse, reprend le passé dans l’ordre depuis

le début, pour voir si on n’aurait pas loupé quelque chose en cours de route pour que ça aille mieux.

dernière mise à jour : 2022-03-31 par