LA GIGOGNE DES TONTINES Montpellier, 10 mars 2022, Montpellier.

LA GIGOGNE DES TONTINES Montpellier

2022-03-10 – 2022-03-11

Montpellier Hérault

16 16 EUR La grande histoire, celle de l’humanité, en contient une infinité de plus petites, prises les unes dans les autres (d’où les gigognes, comme les poupées). Et depuis la fin du nomadisme, il y fut souvent question d’économie, sous forme de caisses, banques, assurances petites ou grandes (d’où les tontines, comme pot commun).

Ceux qui témoignent ici sont de bons vivants âgés grosso modo de 500 000 ans, un peu sympathiques et un peu minables, qui ont tout traversé et s’en sortent bien, les éternels conquérants in progress du moindre territoire et des marchés à prendre depuis la nuit des temps.

Pass sanitaire obligatoire

les représentations commencent à 20h

durée 1h15

La grande histoire, celle de l’humanité, en contient une infinité de plus petites, prises les unes dans les autres (d’où les gigognes, comme les poupées). Et depuis la fin du nomadisme, il y fut souvent question d’économie, sous forme de caisses, banques, assurances petites ou grandes (d’où les tontines, comme pot commun).

+33 4 67 99 25 00 https://www.13vents.fr/la-gigogne-des-tontines/

La grande histoire, celle de l’humanité, en contient une infinité de plus petites, prises les unes dans les autres (d’où les gigognes, comme les poupées). Et depuis la fin du nomadisme, il y fut souvent question d’économie, sous forme de caisses, banques, assurances petites ou grandes (d’où les tontines, comme pot commun).

Ceux qui témoignent ici sont de bons vivants âgés grosso modo de 500 000 ans, un peu sympathiques et un peu minables, qui ont tout traversé et s’en sortent bien, les éternels conquérants in progress du moindre territoire et des marchés à prendre depuis la nuit des temps.

Pass sanitaire obligatoire

les représentations commencent à 20h

durée 1h15

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-25 par