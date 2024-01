Parcours Soft : Grimpée de Cohennoz La Giettaz, mardi 11 juin 2024.

La Giettaz Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 08:30:00

fin : 2024-06-11

Une Traversée des Aravis comme on les aime sur les routes du Tour de France 2023. Entre Savoie et Haute Savoie, vous pourrez adapter votre braquet en fonction des pourcentages tout en profitant des paysages, des alpages, et de ses troupeaux.

La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



