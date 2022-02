La Gibernotte + Sans prétention Espace Cours | Épinal Catégorie d’évènement: Vosges

La Gibernotte + Sans prétention Espace Cours | Épinal, 19 février 2022, . La Gibernotte + Sans prétention

Espace Cours | Épinal, le samedi 19 février à 21:00

Les groupes **La Gibernotte** et **Sans prétention** seront heureux de vous retrouver et de vous faire danser toute la soirée. Venez nombreux nous vous attendons.

10,00 € PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

La bio organise son bal folk annuel Espace Cours | Épinal Jardin Le Cours,, Avenue Gambetta, 88000 Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T21:00:00 2022-02-19T23:59:00

