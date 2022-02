La Geussoise d’Arzacq Géus-d’Arzacq, 3 septembre 2022, Géus-d'Arzacq.

La Geussoise d’Arzacq Géus-d’Arzacq

2022-09-03 – 2022-09-03

Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques Géus-d’Arzacq

Deux distances : une course de 18 km (250D+) et une course 10km (145D+) déclinée à la marche, chronométrée ou rando. Course enfants. Le parcours s’élance de la mairie de Geus et part dans les bois alentour.

Infos à venir sur Pyrénées Chrono.

+33 6 79 38 89 58

La Geusoisse course à pied

Géus-d’Arzacq

dernière mise à jour : 2022-02-04 par OT Nord Béarn