le jeudi 27 janvier 2022 à 18:00

Sébastien Cachera, présentera lors de cette conférence, pourquoi et comment la règlementation de la pratique de la pêche (de loisirs ou professionnelle) est conditionnée à une règlementation. Cette dernière évolue en même temps que l’écosystème lacustre. Ainsi le lac du Bourget bénéficie d’une règlementation qui s’adapte à la reconquête d’un lac en bonne santé depuis plusieurs décennies.

Gratuit, sur inscription. Passe sanitaire requis.

La pratique de la pêche au lac du Bourget est ancestrale. Néanmoins, la diversité des usages du lac a contraint à réglementer cette pratique. Aqualis,l’expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains Savoie

2022-01-27T18:00:00 2022-01-27T19:30:00

