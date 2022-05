La Géroise 23e édition Ger, 26 mai 2022, Ger.

La Géroise 23e édition Stade Club House Ger

2022-05-26 07:30:00 – 2022-05-26 Stade Club House

Ger Pyrénées-Atlantiques Ger

EUR 6 En VTT 4 circuits balisés de 8,16, 25 et 35 km avec départ 8h30. En Marche et trail 2 circuits balisés de 8 et 16 km avec départs trail 8h45 et marche 9h

la géroise

Stade Club House Ger

