La Germolline Germolles-sur-Grosne, 31 juillet 2022, Germolles-sur-Grosne.

La Germolline Germolles-sur-Grosne

2022-07-31 – 2022-07-31

Germolles-sur-Grosne Saône-et-Loire Germolles-sur-Grosne

EUR 5 7 4 circuits tous balisés et ravitaillés par des produits et préparations locales. Les dénivelés sont : du 7 km/200 m, du 13 km/480 m, du 19 km/620 m, du 25km/990 m.

Fin des départs pour le 25km à 10h, le 19km à 11h, le 13km à 13h, le 7km à 15h. Parking assuré et guidé.

lilianebru@orange.fr +33 3 85 51 91 56

4 circuits tous balisés et ravitaillés par des produits et préparations locales. Les dénivelés sont : du 7 km/200 m, du 13 km/480 m, du 19 km/620 m, du 25km/990 m.

Fin des départs pour le 25km à 10h, le 19km à 11h, le 13km à 13h, le 7km à 15h. Parking assuré et guidé.

Germolles-sur-Grosne

dernière mise à jour : 2022-02-08 par