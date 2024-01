La Germolline Germolles-sur-Grosne, dimanche 28 juillet 2024.

Randonnée pédestre dans les beaux paysages variés entre Haut-Clunisois et Haut-Beaujolais alternant pâtures et forêts, sur sentiers bien entretenus, balisés et ombragés, présentant des dénivelés variant entre 350 et 1000 mètres selon les itinéraires. 4 itinéraires sont proposés 8 km (350 m de dénivelé) ; 14 km (530 m de dénivelé) ; 20 km (840 m de dénivelé) ; 25 km (1010 m de dénivelé). Tous sont ravitaillés avec des produits locaux et des préparations des villageois. .

